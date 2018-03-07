Биволу рановато выходить на Ковалёва — промоутер

Промоутер Кэти Дува (Main Events) подтвердила, что объединительный поединок между соотечественниками-полутяжами, чемпионом WBO Сергеем Ковалёвым (32-2-1, 28 КО) и чемпионом WBA Дмитрием Биволом (13-0, 11 КО) пока что не обсуждается.

«Не уверена, что поединок Ковалёв−Бивол уже созрел, — считает Дува. — Как по мне, Биволу рановато. Полагаю, сперва ему предстоит повысить узнаваемость. Вскоре нам предстоит обговорить с нашим матчмейкером все возможные варианты для Ковалёва и Бивола. Посмотрим, что предложит наш матчмейкер».

Дува не исключает, что вскоре WBO назначит американского проспекта Маркуса Брауна (21-0, 16 КО), первого номера в рейтинге организации, обязательным претендентом на титул Ковалёва: «Есть вероятность того, что Ковалёву предстоит бой с Брауном. Он — первый номер в рейтинге. Но вопрос всегда один и тот же: захотят ли Брауна выводить против Ковалёва? Это всегда было проблемой».

Вспомнила промоутер и других чемпионов мира, по версии WBC Адониса Стивенсона (29-1, 24 КО) и по версии IBF Артура Бетербиева (12-0, 12 КО): «Бетербиев был бы самым желанным оппонентом, но пока что ему предстоит решить судебные дела с промоутером. Про Стивенсона упоминать, пожалуй, не стоит, но мы всё же надеемся, что того побьёт претендент Баду Джек. А вот объединительный бой с Джеком нас очень даже интересует».

Согласно словам Дувы, Ковалёв и Бивол проведут по три поединка в 2018-ом году, а следующее выступление чемпионов намечено на июль: «Рассматриваем июль. Пока что без конкретной даты. Задача — провести встречу с представителями телеканала НВО и определиться с точной датой. С соперниками всё просто — готовы обсудить все возможные варианты».

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Напомним, 3 марта в Нью-Йорке (США) Ковалёв и Бивол в совместном шоу одержали досрочные победы над Игорем Михалкиным (21-2, 9 КО) и Салливаном Баррерой (21-2, 14 КО) соответственно. Ковалёв вынудил рефери остановить избиение претендента-соотечественника, а Бивол завершил поединок против кубинца поздним нокаутом.

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