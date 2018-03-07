Шансы на реванш Пакьяо и Хорна ничтожно малы — тренер

Почти всю вторую половину прошлого года филиппинец Мэнни Пакьяо и представители его ближайшего окружения высказывались в пользу реванша с австралийцем Джеффом Хорном, которому он спорно проиграл по очкам в начале июля. Однако, дальше разговоров дело не зашло, и 14 апреля Хорн выйдет в ринг против Теренса Кроуфорда , тогда как Пакьяо в мае-июне собирается выступить в Малайзии (вероятно, против Дэнни Гарсии или Лукаса Маттиссе).

В связи с этим, у Джеффа уже признались, что не считают повторный бой с Пакьяо реальным вариантом.

«Мы только «за», но, если честно, не думаем, что этого хочет Мэнни, — говорит в интервью AAP тренер Хорна Гленн Раштон. — У него была возможность провести реванш (в прошлом году), и если бы он хотел этого, то повторный поединок уже состоялся бы. Сейчас же, я полагаю, шансы на реванш ничтожно малы».

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