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Путин: РФ после объединения Германии не ожидала резких перемен в мире и сдала позиции
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Путин: РФ после объединения Германии не ожидала резких перемен в мире и сдала позиции 

ТАСС 7 марта 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Россия должна была предвидеть серьезные геополитические перемены в мире после объединения Германии, однако проявила некомпетентность.
По мнению президента РФ Владимира Путина, это можно назвать «односторонней сдачей позиций».
"Мы не только способствовали объединению Германии и войска оттуда вывели, мы и из других стран Восточной Европы войска вывели в ожидании, конечно, что в связи с прекращением Варшавского договора прекратится существование и НАТО или, в крайнем случае, как нам говорили в свое время, она не будет расширяться, наступят какие-то тектонические изменения в системе наших взаимоотношений", — заявил президент РФ в интервью для документального фильма «Миропорядок 2018».
"Как минимум этого не произошло, потому что выяснилось, что под маркой этого идеологического противостояния еще идет геополитическая борьба", — отметил он.
Путин напомнил, что позднее были еще продвигавшиеся США две волны расширения НАТО на Восток, бомбардировки Югославии без санкции СБ ООН, операции в Ираке, Афганистане, разжигание радикализма на Северном Кавказе. «Ну вот вам, пожалуйста, одно за другим посыпалось как бы нежданно-негаданно, но надо было это ожидать, а мы проявили, как бы помягче выразиться, по меньшей мере некомпетентность и непонимание того, что будет со страной и миром происходить после этой нашей, я бы сказал, односторонней сдачи позиций», — отметил Путин.
Президент напомнил, что в те времена даже многие союзники ГДР по Западному блоку высказывали сомнения или несогласие с объединением ГДР и ФРГ, много сомневающихся было и в США. «А Россия — нет. Россия считала, что если немецкий народ стремится к воссоединению, то мешать этому контрпродуктивно, вредно и несправедливо, и способствовала этому, причем фактически бескорыстно», — заявил он. «Те кредиты которые мы получили, — это слезы», — добавил Путин.
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