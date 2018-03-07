Джейкобс: Если не Головкин или Альварес, то Чарло

28 апреля в Бруклине (США) бывший чемпион мира в среднем весе американец Дэниел Джейкобс (32-2, 29 КО) проведёт поединок с поляком Мацеем Сулецки, а в случае победы хотел бы выйти в ринг против победителя реванша Геннадия Головкина и Канело Альвареса, который состоится неделей позже, 5 мая. Однако, есть у Дэнни и «запасной» вариант — экс-чемпион на категорию ниже Жермалл Чарло (26-0, 20 КО), который 21 апреля поборется за «временный» титул WBC с Уго Сентено-младшим.

«Сейчас всё моё внимание на Мацее Сулецки, и я знаю, что меня ждёт непростой бой, — сказал Джейкобс. — Это мой третий подряд соперник без поражений, и после того, как я испорчу его нолик, если не получу победителя реванша Головкин-Альварес, то буду счастлив лишить нолика и Жермалла Чарло».

Вторит подопечному и промоутер Эдди Херн : «Конечно, мы хотим бой с победителем Головкин-Канело II, но свой приличный цимес есть и в поединке Джейкобс-Чарло. Болельщики с удовольствием посмотрели бы и его тоже».

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По материалам BoxingNews24

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