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Джейкобс: Если не Головкин или Альварес, то Чарло
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Джейкобс: Если не Головкин или Альварес, то Чарло 

Vringe.com 7 марта 2018
Фото: Vringe.com
28 апреля в Бруклине (США) бывший чемпион мира в среднем весе американец Дэниел Джейкобс (32-2, 29 КО) проведёт поединок с поляком Мацеем Сулецки, а в случае победы хотел бы выйти в ринг против победителя реванша Геннадия Головкина и Канело Альвареса, который состоится неделей позже, 5 мая. Однако, есть у Дэнни и «запасной» вариант — экс-чемпион на категорию ниже Жермалл Чарло (26-0, 20 КО), который 21 апреля поборется за «временный» титул WBC с Уго Сентено-младшим.
«Сейчас всё моё внимание на Мацее Сулецки, и я знаю, что меня ждёт непростой бой, — сказал Джейкобс. — Это мой третий подряд соперник без поражений, и после того, как я испорчу его нолик, если не получу победителя реванша Головкин-Альварес, то буду счастлив лишить нолика и Жермалла Чарло».
Вторит подопечному и промоутер Эдди Херн: «Конечно, мы хотим бой с победителем Головкин-Канело II, но свой приличный цимес есть и в поединке Джейкобс-Чарло. Болельщики с удовольствием посмотрели бы и его тоже».
Читайте также: Жермалл Чарло бросил вызов Джейкобсу и нагрубил Головкину
По материалам BoxingNews24
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