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Энтони Джошуа знает, как лишить Уайлдера уверенности
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Энтони Джошуа знает, как лишить Уайлдера уверенности 

Vringe.com 7 марта 2018
Фото: Vringe.com
Не так страшен американец Дионтэй Уайлдер (40-0, 39 КО), каким иногда кажется, уверен его британский коллега по супертяжёлому чемпионскому цеху Энтони Джошуа (20-0, 20 КО). И стоит лишить «Бронзового Бомбардировщика» одного или нескольких козырей, как это станет очевидно для всех.
«Конечно, рекорд Уайлдера свидетельствует о наличии у него мощного удара, — отмечает Джошуа. — Однако, его мощный удар — это не апперкот и не левый хук. Это — только прямой правой рукой. Думаю, если устранить один или два его главных оружия, он начнёт терять уверенность, и вы подрубите это дерево».
3 марта Уайлдер отстоял принадлежащий ему титул чемпиона мира WBC, остановив в 10-м раунде Луиса Ортиса. Джошуа, которому принадлежат пояса WBA и IBF, 31 марта проведёт объединительный бой с чемпионом WBO Джозефом Паркером.
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