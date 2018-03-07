Энтони Джошуа знает, как лишить Уайлдера уверенности

Не так страшен американец Дионтэй Уайлдер (40-0, 39 КО), каким иногда кажется, уверен его британский коллега по супертяжёлому чемпионскому цеху Энтони Джошуа (20-0, 20 КО). И стоит лишить «Бронзового Бомбардировщика» одного или нескольких козырей, как это станет очевидно для всех.

«Конечно, рекорд Уайлдера свидетельствует о наличии у него мощного удара, — отмечает Джошуа. — Однако, его мощный удар — это не апперкот и не левый хук. Это — только прямой правой рукой. Думаю, если устранить один или два его главных оружия, он начнёт терять уверенность, и вы подрубите это дерево».

3 марта Уайлдер отстоял принадлежащий ему титул чемпиона мира WBC, остановив в 10-м раунде Луиса Ортиса. Джошуа, которому принадлежат пояса WBA и IBF, 31 марта проведёт объединительный бой с чемпионом WBO Джозефом Паркером.

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