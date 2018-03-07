Бутовские рыцари приняли вызов

Оказывается, реконструкторы, одержимые давним рыцарством, есть и в Северном Бутове. Рыцарский вызов — турнир, посвящённый прекрасным дамам и воинской доблести — провёл 4 марта в Центре «Эврика-Бутово» клуб «Арме».

Прекрасную половину гостей Центра «Эврика-Бутово» нынешние рыцари поздравили с женским днём. А все желающие храбрецы смогли блеснуть своей силой и воинским мастерством, выйдя на поединок в честь прекрасных дам.

Но рыцарский вызов — не просто поединок. Здесь побеждает тот из бойцов, кого прекрасные дамы сочтут более достойным. Ведь честь настоящего рыцаря — в чуткости к желаниям своей дамы сердца.

Каждый рыцарь перед боем получал от дамы сердца веригу (специальное условие, которое во время боя рыцарь должен был выполнять). Нередко вериги были непростыми, в силу чего бои подчас бывали крайне курьёзными.

Как бы то ни было, рыцарский вызов в Центре «Эврика-Бутово» состоялся. И доказал, что рыцари на бутовской земле есть.