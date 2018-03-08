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Джошуа и Паркер встретились лицом к лицу в рамках телешоу — фото
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Джошуа и Паркер встретились лицом к лицу в рамках телешоу — фото 

Vringe.com 8 марта 2018
Фото: Vringe.com
31 марта в Кардиффе (Уэльс) в объединительном поединке встретятся чемпионы-супертяжи, обладатель титула WBO Джозеф Паркер (25-0, 18 КО) из Новой Зеландии и обладатель титулов WBA Super, IBF, IBO Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) из Великобритании.
В преддверии боя на телеканале Sky Sports в рамках телепередачи «Без перчаток» (The Gloves Are Off) в компании легендарного британского экс-чемпиона мира, а ныне популярного ведущего Джонни Нельсона Паркер и Джошуа встретились лицом к лицу.
О том, как это было — в фоторепортаже от BoxingScene / Lawrence Lustig.
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