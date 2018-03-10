Прогрейс: первый полусредний вес будет моим, меня никто не остановит

Временный чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс прокомментировал завоевание титула в бою с Джулиусом Индонго, а также выразил уверенность, что это был всего первый шаг на пути к покорению всей весовой категории.

«Кроуфорд нокаутировал Индонго за три раунда, я же сделал это за две трёхминтуки. Я принял на себя достаточно ударов, но уже в первом раунде я почувствовал, есть ли сила в кулаках Индонго, поняв, что он не может мне нанести урон. В общем-то, я был немного опрометчив, но я сделал свою работу и мне не на что жаловаться. Мне необходимо было заявить о себе. Первый полусредний вес будет моим, никто меня не остановит», — приводит слова американца Ringtv.