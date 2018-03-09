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Промоутер Головкина: Посмотрим, сумеет ли Альварес убедить в своей невиновности
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Промоутер Головкина: Посмотрим, сумеет ли Альварес убедить в своей невиновности 

Vringe.com 9 марта 2018
Фото: Vringe.com
Том Лёффлер, промоутер чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF, IBO в среднем весе (до 72,6 кг) Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) считает, что положительная допинг-проба претендента Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) является серьёзной проблемой и может стать причиной отмены поединка-реванша.
«Теперь всё зависит от результатов расследования Атлетической комиссии штата Невада (NSAC), — цитирует промоутера BoxingScene. — Важно развеять все сомнения вокруг инцидента. Но не менее важно узнать все факты. Посмотрим, удастся ли Канело убедить в своей невиновности».
«Альварес попытается очистить своё имя — он согласится на любые допинг-тесты, в любое время и в любом количестве. Как минимум, мы искренне в это верим. Повторюсь, на кону — его репутация. Ему важно убедить в том, что он чист. Думаю, он согласится на все дополнительные тесты, которые предложит VADA», — считает Лёффлер.
«Канело выглядел впечатляюще в первом поединке — в хорошей форме, настоящая гора мышц, — вспоминает промоутер. — Но беда в том, что некоторые болельщики сомневаются в том, как он достиг этого. Я солидарен с Геннадием. Всё, что мы можем — дождаться решения NSAC. Посмотрим, удастся ли им убедить комиссию в случайности инцидента».
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Напомним, первый бой между Головкиным и Альваресом состоялся в сентябре 2017-го года и завершился вничью. Второй бой запланирован на 5 мая на том же месте — арена T-Mobile (Лас-Вегас, штат Невада, США).
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