Прогрейс: Я сразу знал, что Постол не станет со мной драться

29-летний американский левша Риджис Прогрейс (20-0, 17 КО) уверен, что украинский экс-чемпион мира Виктор Постол (29-1, 12 КО) отказался от боя с ним вовсе не из-за травмы, а потому что понимал, какая его подстерегает опасность. Напомним, что поединок был запланирован на 9 марта в США, но теперь за «временный» чемпионский титул WBC в 63,5 кг с Прогрейсом будет драться намибиец Джулиус Индонго.

«Я на самом деле не верил, что Постол примет бой. Ещё около месяца назад мы с тренером беспокоились на этот счёт, и я прямо сказал ему: «Послушай, я не думаю, что Постол отважится выйти в ринг. Для него просто нет смысла драться с таким соперником, как я», — рассказывает Прогрейс в интервью BoxingScene. — Я продолжал готовиться к бою с Постолом, но сомневался, что он примет бой. И он не принял… Не исключаю, что в будущем мы всё же окажемся в одном ринге, но сейчас он может потерять слишком много и потому отказался драться со мной. Такие вот у меня были мысли, и они оказались правдой».

«Его предыдущий бой был также против левши (Джамшидбека Наджмиддинова — прим. vRINGe), какого-то парня с рекордом 14-0 или что-то вроде того. Это было у него дома, — вспоминает Риджис. — И Постол трижды падал. Счёт ему открыли только один раз, но падал он трижды. И это было против левши, которому со мной не сравниться. Будь на его месте я, я бы остановил Постола. Думаю, он и его команда знали это и решили отказаться от боя. Слишком большой риск за маленькое вознаграждение».

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