Де ла Хойя: бой Линареса и Ломаченко зависит от Арума

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях и генеральный директор Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя считает, что судьба поединка чемпиона мира по версии WBA в лёгком весе Хорхе Линареса и чемпиона мира по версии WBO во втором полулёгком весе Василия Ломаченко зависит от решения промоутера Боба Арума

«Я взволнован перспективой боя Хорхе и Василия, но пока никаких договорённостей нет. Поединок Линареса и Ломаченко зависит от Боба Арума», — написал де ла Хойя на своей странице в «Твиттере».