Спенс — Бруку: в следующий раз я сломаю тебе обе глазницы

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Эррол Спенс ответил на выпад бывшего чемпиона Келла Брука, который пообещал одержать лёгкую победу над Спенсом в случае проведения их второго боя.

«Прежде всего, завоюй титул. В следующий раз я сломаю тебе обе глазницы. Продолжай говорить», — написал Спенс на своей официальной странице в «Твиттере».

Первая встреча между Бруком и Спенсом состоялась 27 мая 2017 года. Тогда американец нокаутировал Брука, отобрав у того титул чемпиона мира. Кроме того, после боя у Келла был диагностирован перелом глазницы.