«Тут как в тюряге»: Уайлдер обещает показать Джошуа, кто самый крутой

Американский чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Дионтэй Уайлдер (40-0, 39 КО) будет ждать победы британца Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) над Джозефом Паркером (24-0, 18 КО) в их поединке за титулы WBA, IBF и WBO 31 марта, после чего призывает Джошуа не размениваться на проходную защиту и без промедления определить абсолютного чемпиона.

«Я главный в этом дивизионе — и точка. Тут как в тюряге, когда ты хочешь найти самого крутого чувака, чтобы сказать ему, что ты пришёл с миром, — проводит занятные аналогии Уайлдер в интервью TalkSport. — Но если ты нарушишь этот мир, я покажу тебе, кто тут крутейший. Я не просто одержу победу — я его нокаутирую. Это самый большой бой в наших жизнях, самый большой бой в истории! Этот бой неминуем, им остаётся только пойти на сделку».

«Тут вообще всё просто, как дважды два, — уверен Дионтэй. — Удачи тебе 31 марта, надеюсь, ты выиграешь. И тогда давай дадим миру то, что он хочет. Давай дадим миру эпичный бой, который войдёт в историю на долгие годы. Бой, о котором будет говорить следующее поколение, потому что он будет действительно выдающимся».

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