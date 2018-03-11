Брэдли: Альвареса следует дисквалифицировать, но оба бойца хотят заработать

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли прокомментировал ситуацию вокруг положительной допинг-пробы Сауля Альвареса. По мнению американца, за такое нарушение Канело должен быть отстранён от поединка с Геннадием Головкиным

«На кону противостояния Головкина с Альваресом стоят большие деньги, потому этот бой будет оставаться в работе. Оба бойца хотят заработать денег, никто не хочет терять прибыль. Но знаете, я думаю, что здесь должна быть дисквалификация, так, как и в случае с другими. Что есть, то есть», — рассказал американец в интервью размещённом на YouTube-канале FightHub.