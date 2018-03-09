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СМИ: Ломаченко хочет боксировать в Лондоне — озвучен вероятный соперник
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СМИ: Ломаченко хочет боксировать в Лондоне — озвучен вероятный соперник 

Vringe.com 9 марта 2018
Фото: Vringe.com
Украинец Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) хочет провести поединок в Лондоне (Великобритания), сообщил корреспондент talkSPORT.com со ссылкой на Карла Морретти, вице-президента промоутерской компании Top Rank Promotions.
Ожидается, что соперником Ломаченко станет экс-претендент на титул в лёгком весе (до 61,2 кг) британец Люк Кэмпбелл (17-2, 14 КО).
«Карл Морретти из Top Rank утверждает, что Ломаченко хочет провести поединок в Лондоне. Морретти планируем встретиться с (влиятельнейшим британским промоутером) Эдди Херном (Matchroom Boxing) чтобы обсудить поединок между Ломаченко и Кэмпбеллом», — сообщил источник посредством личного аккаунта в твиттере.
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Напомним, Ломаченко является двукратным победителем Олимпийских игр — украинец триумфовал в Пекине (2008) и Лондоне (2012). Кэмпбелл — также олимпийский чемпион (Лондон-2012), взял золото в весе до 56 кг (украинец в Лондоне победил в весе до 60 кг).
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