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19 марта пройдут торги по бою Бетербиев — Браун
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19 марта пройдут торги по бою Бетербиев — Браун 

Чемпионат.com 15 марта 2018
Фото: Vringe.com
Международная боксёрская федерация (IBF) объявила об организации промоутерских торгов за право проведения поединка между чемпионом мира по версии IBF в полутяжёлом весе россиянином Артуром Бетербиевым (12-0-0, 12 КО) и американцем Маркусом Брауном (21-0-0, 16 КО).
Ранее сообщалось, что бой Бетербиев — Браун может состояться 19 апреля и станет первым в году и одновременно первой защитой титула для Артура. Звание чемпиона мира он завоевал в предыдущем поединке в ноябре 2017 года, когда нокаутировал Энрико Коллинга. Для Маркуса поединок должен стать вторым в 2018-м.
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