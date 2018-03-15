19 марта пройдут торги по бою Бетербиев — Браун

Международная боксёрская федерация (IBF) объявила об организации промоутерских торгов за право проведения поединка между чемпионом мира по версии IBF в полутяжёлом весе россиянином Артуром Бетербиевым (12-0-0, 12 КО) и американцем Маркусом Брауном (21-0-0, 16 КО).

Ранее сообщалось, что бой Бетербиев — Браун может состояться 19 апреля и станет первым в году и одновременно первой защитой титула для Артура. Звание чемпиона мира он завоевал в предыдущем поединке в ноябре 2017 года, когда нокаутировал Энрико Коллинга. Для Маркуса поединок должен стать вторым в 2018-м.