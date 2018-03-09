Восток — дело тонкое: Луис Нери больше не сможет боксировать в Японии

Бывший чемпион мира по версии WBC в легчайшем весе (до 53,5 кг) мексиканец Луис Нери (26-0, 20 КО) получил пожизненный запрет — Японская боксёрская комиссия постановила, что Нери больше не сможет выступать на территории «страны восходящего солнца».

1 марта Нери в реванше быстро и легко разобрался с местным боксёром Шинсуке Яманакой (27-2-2, 19 КО), но накануне боя потерял титул на предматчевом взвешивании, перевесив не только лимит легчайшего веса, но даже лимит следующей весовой категории — 55,8 кг при лимите второго легчайшего веса 55,3 кг.

Халатность Нери взбесила не только японцев — ранее во Всемирном боксёрском совете (WBC) решили, что мексиканец будет бессрочно отстранён от титульных поединков по линии WBC. Отметим, что в обновлённом рейтинге организации боксёр отсутствует.

Видео боя: Луис Нери — Шинсуке Яманака II, HD 720 Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.