Результаты пятницы: Ованнисян остановил Риоса, Мадиев, Хуарес, Фа и Липпе также победили

Коста-Меса, США. Набирающий обороты представитель Армении Азат Ованнисян (14-2, 11 КО) отстоял титул чемпиона Континентальной Америки по версии WBC во втором легчайшем весе (до 55,3 кг), огорчив местного любимца и экс-претендента на титул чемпиона мира американца Ронни Риоса (29-3, 13 КО).

Уже в третьем раунде Азат потряс фаворита, в шестом отправил в нокдаун, а когда тот продолжил, перешёл в одностороннее наступление, вынудив рефери остановить поединок.

На момент остановки боя двое судей насчитали ничью 47-47, а по мнению третьего арбитра лидировал Ованнисян со счётом 48-47.

Тастин, США. 25-летний проспект суперлёгкого веса (до 63,5 кг) из Казахстана Руслан Мадиев (11-0, 5 КО) уверенно прошёл мексиканского джоримена Мартина Анхеля Мартинеса (18-14-1, 11 КО), остановив его в четвёртом раунде.

В первом раунде после столкновения головами у мексиканца открылось рассечение возле правого глаза, во втором он побывал в нокдауне, а в четвёртом был вынужден капитулировать окончательно, после того как его угол выбросил полотенце.

Мехико, Мексика. «Малыш» Сауль Хуарес (24-7-1, 12 КО) выиграл противостояние мексиканских экс-претендентов на мировые титулы у 9-го номера рейтинга WBC Хильберто Парра (26-4, 21 КО).

Несмотря на то, что к бою на счету Парра было семь побед подряд, тогда как Хуарес выходил в ринг, имея серию из трёх поражений кряду, именно Сауль задавал тон в поединке, перерабатывая локального фаворита, и в итоге забил Хильберто в девятом раунде до отмашки рефери (ТКО), став обладателем вакантного титула чемпиона Латинской Америки по версии WBC в первом наилегчайшем весе (до 49 кг).

Дедвуд, США. Непобеждённый новозеландский супертяжеловес Джуниор Фа (14-0, 8 КО) не без труда прошёл американца Крейга Льюиса (14-2-1, 8 КО), в непрезентабельной манере выиграв 8-раундовый бой большинством голосов судей: 78-74 и 79-73 Джуниору и 76-76.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Фа-Льюис

Супертяжёлый проспект из США Трей Липпе-Моррисон (14-0, 14 КО) вернулся после 15-месячного перерыва в выступлениях, чтобы забить за три раунда мексиканца Освальдо Ортегу (3-8, 1 КО). Последний падал в нокдауны во втором и третьем отрезках неравного поединка.

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