Джарретт Хёрд настроен стать первым, кто остановит Эрисланди Лара

Чемпион мира по версии IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Джарретт Хёрд (21-0, 15 КО) не скрывает, что рассчитывает завершить объединительный бой против обладателя титула WBA Super кубинца Эрисланди Лара (25-2-2, 14 КО) досрочно, не полагаясь на решение судей. Накануне было официально объявлено, что поединок станет главным событием вечера бокса 7 апреля в Лас-Вегасе (США).

«Я планирую быть агрессором на протяжении всего поединка и работаю над техникой, чтобы улучшить работу ног и не давать Эрисланди продыху, — даже не думает секретничать Джарретт. — Пытаться выиграть по очкам я не буду и надеюсь стать первым, кто его нокаутирует. Рассчитываю сделать это в поздних раундах. Я бросил ему вызов, потому что хочу объединить пояса в поединке против боксёра, которого считают лучшим и самым избегаемым во всём дивизионе».

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