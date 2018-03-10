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Прямая онлайн трансляция: Фёдор Папазов — Ховик Бебрахам, Кевин Джонсон — Петар Милаш
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Прямая онлайн трансляция: Фёдор Папазов — Ховик Бебрахам, Кевин Джонсон — Петар Милаш 

Vringe.com 10 марта 2018
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий вечер бокса в Браунлаге (Германия), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.
Главное событие
— Бой за титул интерконтинентального чемпиона по версии IBO в лёгком весе (до 61,2 кг) между Фёдором Папазовым (20-2, 12 КО) из России и Ховиком Бебрахамом (11-0, 2 КО) из Германии.
Андеркард
— Бой за титул интернационального чемпиона по версии IBO в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) между американцем Кевином Джонсоном (32-8-1, 16 КО) и хорватом Петаром Милашем (10-0, 8 КО).
ССЫЛКИ:
с 21:00 (рус) КАНАЛ №1 КАНАЛ №2 КАНАЛ №3 КАНАЛ №4 КАНАЛ №5 КАНАЛ №6 с 22:30 (англ) КАНАЛ №7 КАНАЛ №8 КАНАЛ №9  Начало трансляции (10 марта) — 21:00 (Киев), 22:00 (Москва), 01:00 (Астана)
Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.
Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео
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