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Прямая онлайн трансляция: Брайан Кастаньо — Седрик Виту
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Прямая онлайн трансляция: Брайан Кастаньо — Седрик Виту 

Vringe.com 10 марта 2018
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий вечер бокса в Булонь-Бийанкуре (Франция), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.
Главное событие
— Бой за титул «обычного» чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг) между обладателем титула Брайаном Кастаньо (14-0, 10 КО) из Аргентины и боксёром из Франции Седриком Виту (46-2, 19 КО).
Андеркард
— 6-раундовый бой в первом среднем весе между уроженцем Сенегала Сулейманом Сиссоко (4-0, 4 КО) и мексиканцем Даниэлем Вега Кота (11-0-1, 8 КО).
ССЫЛКИ:
КАНАЛ №1 КАНАЛ №2  Начало трансляции (10.03.) — 23:15 (Киев), 00:15 (Москва), 03:15 (Астана)
Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.
Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео
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