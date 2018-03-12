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«Обычный» чемпион WBA Кастаньо хочет встретиться с победителем боя Лара−Хёрд
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«Обычный» чемпион WBA Кастаньо хочет встретиться с победителем боя Лара−Хёрд 

Vringe.com 12 марта 2018
Фото: Vringe.com
Брайан Кастаньо (15-0, 11 КО) из Аргентины 10 марта во Франции дебютировал в роли «обычного» чемпиона мира по версии WBA в весе до 69,9 кг, нокаутировав местного середняка Седрика Виту (46-3, 19 КО). Но чтобы заявить о себе во всеуслышание, Кастаньо хочет поединка с топовыми бойцами дивизиона.
Например, аргентинец не против подраться с победителем объединительного боя между двумя чемпионами, обладателем титула IBF американским панчером-нокаутёром Джарреттом Хёрдом (21-0, 15 КО) и чемпионом WBA Super/IBO кубинским технарём Эрисланди Лара (25-2-2, 14 КО).
«Хотел бы навести шорох в дивизионе, — заявил Кастаньо. — Морально готов к объединительным поединкам. Верю, что мне по плечу побить любого топового бойца дивизиона. Хочу повысить собственную узнаваемость и маркетинговую стоимость, а значит мне нужны большие бои. Хотел бы встретиться с победителем боя Хёрд−Лара».
Напомним, поединок Лара−Хёрд состоится 7 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
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