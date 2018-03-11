Ещё
Энди Руис и Эскива Фалькао побеждают в первом раунде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Энди Руис и Эскива Фалькао побеждают в первом раунде 

Vringe.com 11 марта 2018
Фото: Vringe.com
StubHub Center, Карсон, штат Калифорния, США. 8-раундовый бой в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) между мексиканцем Энди Руисом-младшим (30-1, 20 КО) и американцем Девином Варгасом (20-5, 8 КО) завершился в стартовой трёхминутке. Руис нокаутировал Варгаса в середине первого раунда.
Также нокаутом в стартовом раунде завершился поединок между средневесом (до 72,6 кг) Эскивой Фалькао (20-0, 14 КО) из Бразилии и французом Салимом Ларби (20-9-2, 7 КО). По данным ESPN, в следующем бою Фалькао оспорит титул «обычного» чемпиона WBA, занимаемый японцем Рётой Мурата (13-1, 10 КО). Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
«Это всё отмазки». Уайлдер ответил Ортису Открытая тренировка Гвоздика, Рамиреса и Имама перед субботним шоу: фото Лучшие моменты боя Дионтэя Уайлдера и Луиса Ортиса — видео от vRINGe.com
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение