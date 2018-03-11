Энди Руис и Эскива Фалькао побеждают в первом раунде

StubHub Center, Карсон, штат Калифорния, США. 8-раундовый бой в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) между мексиканцем Энди Руисом-младшим (30-1, 20 КО) и американцем Девином Варгасом (20-5, 8 КО) завершился в стартовой трёхминутке. Руис нокаутировал Варгаса в середине первого раунда.

Также нокаутом в стартовом раунде завершился поединок между средневесом (до 72,6 кг) Эскивой Фалькао (20-0, 14 КО) из Бразилии и французом Салимом Ларби (20-9-2, 7 КО). По данным ESPN, в следующем бою Фалькао оспорит титул «обычного» чемпиона WBA, занимаемый японцем Рётой Мурата (13-1, 10 КО). Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.