Комми нокаутировал Луну в отборочном бою и будет готовиться к реваншу с Истером

Freeman Coliseum, Сан-Антонио, штат Техас, США. В отборочном бою по версии IBF в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Алехандро Луна (22-1, 15 КО) досрочно уступил нокаутёру из Ганы Ричарду Комми (26-2, 23 КО).

Поединок начался со зрелищного обмена ударами. Во 2-м раунде Комми потряс Луну правым прямым, а затем здорово сместил акцент атаки на корпус американо-мексиканца. В 4-м раунде боксёры поменялись ролями: теперь уже Луна загнал Комми в угол и нанёс несколько акцентированных попаданий. А ещё африканцу позже хорошенько досталось от тренера Андре Розье.

Несмотря на слова тренера, Комми снова задержался в углу ринга в 5-м раунде. Луна побывал на полу, но после толчка, а не удара. В 6-м раунде африканец снова бросил Луну на канвас, за что был наказан снятием зачётного балла. Немногим позже Комми нанёс два правых оверхеда, затем пробил связку с правого и левого апперкота, и Луна снова оказался на полу.

Американно-мексиканец попытался продолжить поединок, но зевнул ещё один оверхед от Комми. Второй нокдаун, и рефери останавливает поединок.

Теперь мечта Комми поквитаться с чемпионом IBF американцем Робертом Истером (21-0, 14 КО), как никогда, близка. Напомним, в сентябре 2016-го года Истер и Комми разыграли вакантный титул IBF. Победа раздельным судейским решением досталась американцу, побывавшему по ходу боя в нокдауне.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Комми-Луна (появится в скором времени)

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