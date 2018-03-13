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Эдуард Трояновский: Хочу компенсировать ту оплошность, которая получилась в бою с Индонго
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Эдуард Трояновский: Хочу компенсировать ту оплошность, которая получилась в бою с Индонго 

Советский спорт 13 марта 2018
Фото: Vringe.com
Российский боксер выразил надежду, что его команда сумеет договориться о поединке против Кирилла Релиха, который стал обладателем титула чемпиона мира IBF в первом полусреднем весе, победив кубинца Рансеса Бартелеми.
Эдуард Трояновский: Надеюсь, что в следующем году проведу чемпионский бой  "Я поздравляю Релиха с завоеванием титула. Надеюсь, что с ним будет проще обсудить всё, договориться о бое, чем с Бартелеми. Я надеюсь на это. Обычные и слабые парни чемпионами мира не становятся. Релих — хороший боксёр и хороший соперник. Но каждый, находясь в статусе обязательного претендента, хочет воспользоваться этим шансом. Его сильные качества — он упёртый, идёт вперёд, выносливый и хочет победить.
Но я тоже хочу победить и вновь стать чемпионом мира. Я мотивирован этим! Хочется компенсировать ту оплошность, которая получилась в бою с Индонго. Я смотрел его последний бой с Прогрейсом. Мне стало не по себе и неприятно, когда я посмотрел, кому проиграл. Всё-таки бывает, как говорится, дело случая.
У меня активные каникулы, где я всё равно тренируюсь. А подготовку уже именно к Релиху мы начнём, когда будет дата боя. Сейчас должны быть переговоры", — сказал Трояновский для «Р-Спорт».
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