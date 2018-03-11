Давид Бенавидес и Хулио Сесар Чавес-младший договариваются о бое — СМИ

Как сообщает BoxingNews24, в настоящее время проходят переговоры о проведении поединка между чемпионом мира по версии WBC в суперсреднем весе (до 76,2 кг) американцем Давидом Бенавидесом (20-0, 17 КО) и экс-чемпионом из Мексики Хулио Сесаром Чавесом-младшим (50-3-1, 32 КО). Бой планируется провести в июле.

Бенавидес владеет титулом с сентября прошлого года, выиграв вакантный пояс в поединке с румыном Роналдом Гаврилом . Первую успешную защиту он провёл в середине февраля, победив Гаврила в реванше (оба раза — по очкам, но раздельным и единогласным решением судей).

Чавес не выходит в ринг с мая 2017-го, когда бесславно был избит соотечественником Канело Альваресом в одностороннем 12-раундовом поединке. В январе Хулио должен был встретиться с Альфредо Ангуло, но бой сорвался. По слухам — из-за откровенно плохой формы Чавеса.

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