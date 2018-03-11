Лучшие моменты боя Майки Гарсии и Сергея Липинца — видео от vRINGe.com

vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеоподборку лучших моментов поединка за титул чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) между американцем Майки Гарсией (38-0, 30 КО) и россиянином Сергеем Липинцом (13-1, 10 КО), который состоялся 10 марта в Сан-Антонио (США).

Победу по очкам единогласным решением судей одержал Гарсиа.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Гарсиа-Липинец, РЕПОРТАЖ об этом поединке, а также его ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

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