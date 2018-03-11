В Павлове бравые бойцы подрались за «любушек»

В гусиных боях есть свои правила: можно щипать соперника только за крылья. Больше трех ударов в голову запрещено, а щипки за лапы не допустимы категорически. Тех бойцов, которые нарушают правила дисквалифицируют. Победителем считается тот гусь, который не нарушил правила, не струсил и не убежал.

Бои начинаются с поединков самых молодых гусаков-переходников, за ними выходят двухлетние гуси, потом по старшинству.

Хотя каждый гусак выходит на бой в сопровождении трех «жен», среди них есть одна «любушка», с которой он образует пару на всю жизнь.

Гусей хозяева берегут и после боев заботливо залечивают раны питомцам. И драчуны доживают до 20 лет, ежегодно сражаясь за даму сердца и порождая на свет маленьких задиристых драчунов.

Ранее мы рассказывали о том, что гусиные бои в Павлове стали брендом города на Оке.