Майки Гарсия: Целый год я вызывал Ломаченко, но никакого движения навстречу с его стороны не было

— Я до сих пор не могу понять, будет ли он подниматься в весе или же нет. Целый год я вызывал Ломаченко на бой, но никакого движения навстречу с его стороны не было. Он будет драться с Раймундо Бельтраном . У них свой путь. Я уже перешел в категорию до 63,5 кг и планирую подниматься еще выше. Ломаченко же еще предстоит пройти то, что я сделал 3-4 года назад, — заявил Гарсия. Напомним, в минувшее воскресенье Майки Гарсия победил единогласным решением судей россиянина Сергея Липинца и завоевал титул IBF в первом полусреднем весе.