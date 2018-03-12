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Майки Гарсия: Целый год я вызывал Ломаченко, но никакого движения навстречу с его стороны не было
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Майки Гарсия: Целый год я вызывал Ломаченко, но никакого движения навстречу с его стороны не было 

Советский спорт 12 марта 2018
— Я до сих пор не могу понять, будет ли он подниматься в весе или же нет. Целый год я вызывал Ломаченко на бой, но никакого движения навстречу с его стороны не было. Он будет драться с Раймундо Бельтраном. У них свой путь. Я уже перешел в категорию до 63,5 кг и планирую подниматься еще выше. Ломаченко же еще предстоит пройти то, что я сделал 3-4 года назад, — заявил Гарсия.
Напомним, в минувшее воскресенье Майки Гарсия победил единогласным решением судей россиянина Сергея Липинца и завоевал титул IBF в первом полусреднем весе.
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