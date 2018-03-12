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Финальный поединок WBSS Гроувз — Смит перенесен на июль
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Финальный поединок WBSS Гроувз — Смит перенесен на июль 

Советский спорт 12 марта 2018
Фото: Vringe.com
Ранее планировалось, что этот поединок состоится 2 июня, но Гроувз получил травму плеча в полуфинальном бою с Крисом Юбанком-младшим и попросил о переносе боя. Гроувзу была сделана операция, и ожидается, что он сможет приступить к тренировкам уже через четыре недели.
Сейчас организаторы турнира рассматривают 7 и 14 июля в качестве новой даты для финального боя, который пройдет в Манчестере на закрытом стадионе Manchester Arena, где и должен был состояться финальный бой в июне, но организаторы также рассматривают возможность проведения поединка на более вместительном открытом стадионе.
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