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Юнармейцы Самары осваивают рукопашный бой
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Юнармейцы Самары осваивают рукопашный бой 

ТК «Звезда» 12 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
«Мальчишки очень старательно и с азартом отрабатывают силовые упражнения, они понимают, что навыки самообороны могут пригодиться в любой момент жизни», — рассказал тренер по боевому самбо и армейскому рукопашному бою Дмитрий Ваньков.
Самарские юнармейцы осваивают рукопашный бой в спортшколе местного филиала ЦСКА.
Ребята уже отработали защиту от угрозы ножом, пистолетом, освобождение от удушающих захватов, броски и болевые приемы.
«Мальчишки очень старательно и с азартом отрабатывают силовые упражнения. Они понимают, что навыки самообороны могут пригодиться в любой момент жизни», — рассказал тренер по боевому самбо и армейскому рукопашному бою Дмитрий Ваньков.
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