Юнармейцы Самары осваивают рукопашный бой

«Мальчишки очень старательно и с азартом отрабатывают силовые упражнения, они понимают, что навыки самообороны могут пригодиться в любой момент жизни», — рассказал тренер по боевому самбо и армейскому рукопашному бою Дмитрий Ваньков.

Самарские юнармейцы осваивают рукопашный бой в спортшколе местного филиала ЦСКА.

Ребята уже отработали защиту от угрозы ножом, пистолетом, освобождение от удушающих захватов, броски и болевые приемы.

«Мальчишки очень старательно и с азартом отрабатывают силовые упражнения. Они понимают, что навыки самообороны могут пригодиться в любой момент жизни», — рассказал тренер по боевому самбо и армейскому рукопашному бою Дмитрий Ваньков.