RCC Boxing Promotions рассказал о турнирах 2018 года

Начав 2018 год с трёх вечеров бокса и смешанных единоборств в феврале, RCC Boxing Promotions не сбавляет оборотов. Откроет весенний сезон уже ставший традиционным турнир клубного формата Extra Round. Уже седьмое по счёту мероприятие состоится 18 апреля в екатеринбургском «Доме Печати». Файткард насчитывает 15 пар участников, а центральным событием Extra Round 7 станет бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) между не имеющим поражений Даулетом Даукеновым (4-0, 2 КО) и украинцем Владиславом Барановым (5-3-2, 4 КО).

22 апреля в Екатеринбурге состоится большое шоу в ДИВСе «Уралочка» c участием ведущих боксёров RCC. В файткарде турнира запланировано девять противостояний, а главными событиями станут 12-раундовые поединки в лёгком весе (до 61,2 кг), где в ринг выйдут два не имеющих поражений представителя России: Павел Маликов (13-0, 5 КО) против индонезийца Дауда Йордана (37-3, 25 КО) и Заур Абдуллаев (8-0, 6 КО) против колумбийца Дейнера Беррио (20-1-1, 11 КО).

«Академия единоборств РМК» откроется в Екатеринбурге 4 мая, и именно в этот день состоится вечер бокса, приуроченный к открытию Академии. Ожидается, что турнир пройдёт в здании Академии. Файткард вечера насчитывает 11 пар, а главным событием станет 10-раундовый бой за вакантный титул WBO Oriental в полусреднем весе (до 66,7 кг) с участием не имеющего поражений Эдуарда Скавинского (8-0, 6 КО).