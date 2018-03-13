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Бой Ковалева с Биволом может пройти в 2019 году
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Россиянин Ковалев может провести бой против Бивола в 2019 году 

ТАСС 13 марта 2018
Фото: AP Photo/Adam Hunger
Промоутер чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг россиянина Сергей Ковалева Кэти Дува заявила, что поединок с Дмитрием Биволом может пройти в 2019 году. Слова промоутера передает портал The Ring.
"Думаю, справедливо будет пока назвать датой боя 2019 год. К тому времени Бивол будет в хорошей форме, чтобы поединок прошел так, как надо", — сказала Дува.
"Бивол и Ковалев — лучше боксеры в полутяжелом весе. Есть еще Артур Бетербиев, но ему еще необходимо проявить себя. Мы работаем над организацией боя в Нью-Йорке, также возможен вариант, при котором Ковалев выступит в России, а Бивол — в рамках какого-то другого турнира", — добавила она.
В послужном списке 34-летнего Ковалева 32 победы, 28 из которых он одержал нокаутом, два поражения и одна ничья. 27-летний Бивол является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг, на его счету 13 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.
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