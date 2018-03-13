Президент WBA снова обещает, что в каждом весе вскоре будет по одному чемпиону

Президент Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Джилберто Мендоса утверждает, что очень непросто побороть проблему с наличием нескольких чемпионов в одной весовой категории, но он собирается довести дело до победного конца, о чём неоднократно заявлял и ранее.

По словам Мендосы, в некоторых дивизионах попытка сократить количество чемпионов потерпела неудачу, но прогресс якобы очевиден — сейчас в WBA только 26 чемпионов на 17 весовых категорий. Несколько лет тому назад в WBA было 40 чемпионов, отметил функционер. Президент на всякий случай подтвердил, что окончательная цель — 17 чемпионов — по одному на дивизион.

«Решить проблему не так просто, — заявил Мендоса в интервью ESPN Deportes. — Но мы находимся на правильном пути. Уже сегодня у нас 8 дивизионов, где есть только один чемпион (на самом деле дивизионов с одним чемпионом — 10, но вскоре в тяжёлом и втором полулёгком весе будут разыграны вакантные чемпионские звания — vRINGe). Мы продолжим двигаться в этом же направлении. Мы решим проблему. Ведь я пообещал её решить».

Президент WBA считает, что «критическая» ситуация наблюдается только в полулёгком весе — там сразу же три чемпиона — «супер-чемпион» Лео Санта Крус (34-1-1, 19 КО), «обычный» чемпион Абнер Марес (31-2-1, 15 КО) и «временный» чемпион Хесус Рохас (26-1-2, 19 КО). И даже здесь якобы ситуация под контролем, ведь 9 июня в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Санта Крус и Марес встретятся в реванше.

Читайте также: Лео Санта Крус и Абнер Марес: к реваншу готовы!

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.