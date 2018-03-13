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Кубинский боксер сбежал из команды перед началом турнира
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Кубинский боксер сбежал из команды перед началом турнира в Мексике 

ТАСС 13 марта 2018
Фото: worldseriesboxing.com
Двукратный чемпион мира по боксу в весовой категории до 49 кг кубинец Хоанис Архилагос покинул расположение национальной команды перед началом турнира в рамках Центральноамериканских и карибских игр 2018 года, который проводится в мексиканском городе Тихуана. Это подтвердил Национальный институт спорта, физического воспитания и отдыха Кубы.
"Хоанис Архилагос покинул делегацию, отвергнув обязательства, которые имел перед своей страной", — говорится в сообщении на сайте института.
21-летний Архилагос дважды завоевывал золото на чемпионатах мира в Дохе (2015 год) и в Гамбурге (2017). На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро он занял третье место, а на Панамериканских играх в Торонто в 2015 году завоевал серебро.
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