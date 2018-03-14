Билли Джо Сондерс: Надеюсь, Головкин победит Альвареса и мы проведем объединительный бой

Наставник Головкина: Геннадий хочет уйти победителем, и это цель движет им "Очень надеюсь, что Геннадий одержит победу, потому что у меня есть свой интерес. Я точно знаю, что Альварес не хочет проводить со мной поединок, а вот Головкин заявил, что готов встретиться.

Если все сложится удачно, то мы проведем объединительный бой, ну а если не выйдет, то для меня больше не будет интересных поединков", — сказал Сондерс iFL TV.

Повторная встреча должна состояться 5 мая, однако, из-за положительного допинг-теста мексиканца, проведение поединка находится под вопросом.