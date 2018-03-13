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Арестован экс-чемпион мира из ЮАР — попался на хранении наркотиков
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Арестован экс-чемпион мира из ЮАР — попался на хранении наркотиков 

Vringe.com 13 марта 2018
Фото: Vringe.com
Бывший чемпион мира по версии IBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Томас Вестхайзен (27-1-2, 16 КО) из ЮАР попался на хранении наркотиков — 19 марта в суде состоится слушание по делу боксёра-скандалиста. Попытки вытащить подсудимого под залог успехом не увенчались — отказано судом.
Промоутер боксёра Родни Берман вынужден отказаться от идеи свести в ринге Вестхайзена против бойца крузервейта (до 90,7 кг) Тхабисо Мчуну (18-4, 13 КО). Ранее планировалось, что бойцы определят сильнейшего в июне в ЮАР.
«Это слишком рискованно, — комментирует промоутер. — Жаль, на кону были отличные деньги. Но нельзя вести такую жизнь, как у парня. А то, что произошло… У меня нет слов… Томми нужно сперва разобраться в себе и своей жизни. Надеюсь, у него получится».
Напомним, Вестхайзен потерял титул IBO в мае 2017-го года, разгромно уступив россиянину Игорю Михалкину (21-2, 9 КО).
Видео боя: Игорь Михалкин — Томас Вестхайзен
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