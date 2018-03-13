Менеджер — о Деревянченко: Он слишком хорош, никто не хочет с ним драться

Топовый украинский средневес Сергей Деревянченко (12-0, 10 КО) в августе 2017-го года в отборочном поединке досрочно остановил Туреано Джонсона (20-2, 14 КО) из Багамских Островов, выиграв статус обязательного претендента на чемпионский титул по версии IBF.

Чемпионом IBF, а также обладателем титулов по версиям WBA Super, WBC, IBO является Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) из Казахстана. В сентябре 2017-го года Головкин свёл вничью поединок с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО), а в мае Головкин и Альварес проведут реванш.

Учитывая, что на титул Головкина претендуют также обязательные претенденты по другим версиям, украинец отказался от идеи дождаться своей очереди. Как минимум, так говорит Кит Коннолли, менеджер Деревянченко.

«Он чувствует, что его не ценят по достоинству, — заявил менеджер в интервью BoxingScene. — Сейчас он готов драться с кем угодно. Он согласен на любой крупный бой с действительно стоящим соперником. Но беда в том, что Деревянченко слишком хорош. Поэтому никто и не хочет с ним драться. Всё зависит не только от меня, но и от вас. Вы, болельщики, можете оказать серьёзное давление на топ-бойцов дивизиона и вынудить их принять бой с Деревянченко».

Чтобы оставаться в форме, Деревянченко провёл промежуточный поединок с джорнименом Дашоном Джонсоном (22-23-7, 7 КО). Комментирует Коннолли: «Деревянченко — обязательный претендент по линии IBF. Рано или поздно он подерётся в титульном поединке. А сейчас Сергей хочет оставаться активным. Вся правда в том, что соперничать с Деревянченко могут единицы — Канело, Головкин и Джейкобс. (Чемпион WBO) Билли Джо Сондерс? Нет, считаю, что Сергей снесёт его с ринга».

Деревянченко и экс-чемпион мира Дэниел Джейкобс (33-2, 29 КО) из США тренируются у Андре Розье. Вряд ли мы увидим их в ринге друг против друга. Говорит Коннолли: «У парней один тренер. Такой бой сделать непросто. Но что, если Канело и Головкин захотят провести и третий бой? Возможно, тогда придётся рассматривать абсолютно все варианты. Говорить о Деметриусе Эндрэде нет смысла. Он несколько раз нашёл предлог, чтобы отказаться от боя с Деревянченко».

«Поэтому Сергей и говорит мне, чтобы я подыскал максимально крутого оппонента. Следующего в списке. Он считает, что достоин того, чтобы участвовать в крупных поединках и быть показанным на телевидении. Он не просто талантлив. Он уровня P4P. Поэтому он и хочет, чтобы я и промоутер Лу Дибелла (DiBella Entertainment) сделали ему большой бой», — заявил Коннолли.

По данным BoxingScene, Арт Пеллуло (Banner Promotions), промоутер Эндрэда, заявил о том, что его боец также заинтересован в поединке против Деревянченко, но всё зависит от уровня гонорара — НВО и Showtime не смогли удовлетворить боксёра Пеллуло.

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