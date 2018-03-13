Кадр дня: в сети появился постер к реваншу между Головкиным и Альваресом

5 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене T-Mobile в повторном поединке сойдутся чемпион WBC, WBA Super, IBF, IBO Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) и претендент Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО).

Сегодня в сеть выложен официальный постер реванша:

Напомним, первый бой между Головкиным и Альваресом победителя не выявил.

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