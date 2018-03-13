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Кадр дня: в сети появился постер к реваншу между Головкиным и Альваресом
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Кадр дня: в сети появился постер к реваншу между Головкиным и Альваресом 

Vringe.com 13 марта 2018
Фото: Vringe.com
5 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене T-Mobile в повторном поединке сойдутся чемпион WBC, WBA Super, IBF, IBO Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) и претендент Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО).
Сегодня в сеть выложен официальный постер реванша:
Напомним, первый бой между Головкиным и Альваресом победителя не выявил.
У нас украли победителя — рассказ от vRINGe о том, что было в первом поединке между GGG и Канело
Читайте также: Головкин об Альваресе: Он показал истинное лицо, его нужно наказать
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