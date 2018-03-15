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Ломаченко–Флэнеган и не только: британский промоутер озвучил желания
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Ломаченко–Флэнеган и не только: британский промоутер озвучил желания 

Vringe.com 15 марта 2018
Фото: Vringe.com
Британский промоутер Фрэнк Уоррен не хочет мариновать ведущих подопечных проходными боями и с радостью организует им самые большие поединки из возможных на сегодняшний день. Во всяком случае, на словах, которые он озвучил в интервью BoxingScene.
Речь идёт о чемпионе мира WBO в среднем весе Билли Джо Сондерсе (26-0, 12 КО), экс-чемпионе в супертяжёлом весе Тайсоне Фьюри (25-0, 18 КО) и претенденте на титул WBO в суперлёгкой категории Терри Флэнегане (33-0, 13 КО).
«Я бы хотел, чтобы Билли Джо Сондерс сразился с Головкиным или Альваресом. Я был бы рад устроить бой Тайсона Фьюри против Энтони Джошуа — это был бы замечательный поединок», — говорит Уоррен.
«Что до Терри Флэнегана, то я бы хотел увидеть его в по-настоящему большом поединке. Сам он жаждет встретиться с Василием Ломаченко, которого я считаю лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории. Завоевав вакантный титул WBO, ему будет проще добиться желаемого, но это чертовски сложный бой», — признаёт промоутер.
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