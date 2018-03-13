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Официально: Садам Али проведёт дебютную защиту титула против Лиама Смита
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Официально: Садам Али проведёт дебютную защиту титула против Лиама Смита 

Vringe.com 13 марта 2018
Фото: Vringe.com
12 мая американский чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) Садам Али (26-1, 14 КО) проведёт дебютную защиту титула. Противостоять американцу будет боксёр из Британии, первый номер рейтинга организации, бывший чемпион мира Лиам Смит (26-1-1, 14 КО).
Поединок Али−Смит состоится в Turning Stone Resort Casino (Верона, штат Нью-Йорк, США) и будет транслироваться на кабельном телеканале НВО.
Ожидается, что бой Али−Смит будет показан вместе с повтором реванша между средневесами Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО).
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Напомним, Али — автор одной из крупнейших сенсаций прошлого года: в декабре американец отобрал титул WBO у легендарного Мигеля Котто (41-6, 33 КО) из Пуэрто-Рико, тем самым хорошенько подпортил выход борикуа на пенсию.
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