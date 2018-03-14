Проспект Миллер: Уайлдер еле как побил динозавра, а я — молодой бычок

Американский проспект хэвивейта Джаррелл Миллер (20-0-1, 18 КО) считает, что чемпионы дивизиона намеренно его игнорируют. Миллер собирается в скором времени в корне изменить ситуацию.

Проспекта не впечатлила непростая победа чемпиона-соотечественника Дионтэя Уайлдера (40-0, 39 КО) над кубинским ветераном Луисом Ортисом (28-1, 24 КО): «Все эти чемпионы намеренно молчат обо мне. Но я-то знаю, что являюсь самой опасной тёмной лошадкой дивизиона. Подумаешь, Уайлдер хотел драться с Ортисом. Все знают, что этому кубинскому динозавру на самом деле не 38, а целых 45 лет (смеётся). А от молодого бычка все действительно пытаются держаться подальше».

«За исключением последнего поединка у меня была отличная серия крутых выступлений, — считает проспект. — Меня нещадно критикуют. Но если я действительно не опасен, то почему обо мне не вспоминают Уайлдер и (чемпион WBA Super, IBF, IBO) Энтони Джошуа ? Или Диллиан Уайт ? Или (чемпион WBO) Джозеф Паркер ? Они знают, чего я на самом деле стою. Всё, что мне остаётся — продолжать работать, продолжать нокаутировать соперников. Рано или поздно я загоню их в угол, им придётся со мной драться».

28 апреля проспекту предстоит бой против бывшего претендента на титул французского ветерана Жоанна Дюопа (37-4, 24 КО). В поединке против Дюопа Миллер хочет закрыть не совсем удачное выступление в предыдущем бою, против польского гиганта Мариуша Ваха (33-3, 17 КО): «Вах — достаточно таки крутой мужик, а я в тот вечер был не в лучшей форме. Мне нельзя облажаться на этот раз. Никто не захочет слушать оправданий. Мне нужно уничтожить Дюопа и сделать это стильно. Будет весело. Разрушительно весело».

«Меня критиковали за якобы лишний вес. И я подошёл к поединку с Вахом практически с рекордно низким весом. И что в итоге? Это было одно из моих худших выступлений в карьере. Я собираюсь вернуться к истокам. Я снова буду большим и сильным чуваком, который крушит всё на своём пути. Я снова буду бросать по 70-80 ударов за раунд. Больше, чем какой-либо другой супертяж в мире», — пообещал Миллер.

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