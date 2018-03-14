Ускатеги: Готов драться с каждым, особенно с Рамиресом и Бенавидесом

3 марта в Бруклине (Нью-Йорк, США) суперсредневес (до 76,2 кг) Хосе Ускатеги (27-2, 23 КО) из Венесуэлы победил в реванше американца Андре Диррелла (26-3, 16 КО) и отобрал звание «временного» чемпиона мира по версии IBF.

Первый бой между Дирреллом и Ускатеги завершился скандалом: Ускатеги вёл на картах судей, но в 8-м раунде пробил после гонга. Диррелл рухнул на канвас и всем своим видом дал понять, что продолжить поединок не сможет. В ринге возникла потасовка, а один из тренеров Диррелла подло ударил Ускатеги в лицо, после чего скрылся. Команда боксёра из Венесуэлы направила в IBF протест и добилась решения о незамедлительном реванше.

Говорит Ускатеги: «Для меня было очень важно не просто завоевать чемпионский титул, но и взять реванш у Диррелла. Особенно после того, что произошло в первом поединке».

Обладателю «временного» титула IBF Ускатеги предстоит дождаться победителя другого реванша — 7 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) чемпион IBF американец Кейлеб Труэкс (29-3-2, 18 КО) встретится с бывшим чемпионом британцем Джеймсом Дигейлом (23-2-1, 14 КО). Но Ускатеги уже сегодня говорит о поединках объединительных, против чемпиона WBC Давида Бенавидеса (20-0, 17 КО) из США и против чемпиона WBO Хильберто Рамиреса (37-0, 25 КО) из Мексики.

«Я считаю, что в дивизионе есть много отличных бойцов. Было бы здорово подраться сперва с Бенавидесом, а затем и с Рамиресом. Я готов драться с кем угодно. Сам я родом с небольшого городка. И когда переехал в Тихуану (Мексика) поначалу было очень сложно. Местным тренерам не нравился мой стиль, они сделали меня гораздо более агрессивным бойцом. В душе я остался боксёром, но чувствовал, чтобы добиться успеха мне предстоит стать ещё и воином», — цитирует Ускатеги BoxingScene.

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