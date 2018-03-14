В Ирландии утверждают, что результаты боксерских поединков на Играх в Рио были известны заранее

Владимиром Никитиным. Менеджер сборной Ирландии по боксу Джо Хенниган утверждает, что результаты всех боксерских поединков на Олимпиаде-2016 были известны заранее. По его словам, доказательством этого являются слова главного тренера ирландской команды Заури Антии, который якобы заранее знал результат боя между Майклом Конланом

— Когда мы накануне боя встретились с Антией, он сказал, что в разговоре с ним российский тренер заявил, будто мы можем не надеяться на победу Конлана и на других своих боксеров, потому что все решено, — цитирует The Irish Times Хеннигана. — Мы попытались выйти на главу нашего НОК, но он был недоступен. Было больно думать, что Конлан и Тейлор проиграли из-за коррупции. Любительский бокс прогнил снизу доверху. Но во время Игр мы не могли подать жалобу в соответствии с правилами AIBA. Конлан был раздражен и расстроен. Потом нам сказали, что AIBA накажет его за поведение. И это выглядело как насмешка, ведь именно AIBA виновата в том, что назначила таких судей.

После Олимпиады все 36 судей, работавших на Играх, были временно отстранены из-за работы ненадлежащего качества.