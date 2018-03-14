Надеюсь, Поветкин будет «чистым» — Прайс

34-летний британский супертяжеловес Дэвид Прайс (22-4, 18 КО), в очередной раз рассчитывающий запрыгнуть на подножку уходящего поезда и доехать аж до боя за титул чемпиона мира, надеется, что в его предстоящем поединке против россиянина Александра Поветкина (33-1, 23 КО) всё будет по-честному, и соперник подойдёт к бою «чистым» от допинга.

Напомним, что боксёры встретятся 31 марта в рамках вечера бокса в Кардиффе (Уэльс).

«Я жду допинг-тестов к этому бою. Но что насчёт Поветкина? Будут ли его тестировать там — в Сочи? Не могу ручаться, — приводит слова Прайса BoxingNewsOnline. — В этой ситуации слишком многое стоит на кону для Поветкина. Он — официальный претендент для Энтони Джошуа , и ему есть что терять, в том числе большие деньги. Надеюсь, он это понимает и потому будет «чист»».

«Просто в голове не укладывается, где я окажусь в случае победы над Поветкиным. Это просто другой мир! Всё предельно просто: если я побью Поветкина, то стану первым в очереди к самому большому поединку в дивизионе», — воодушевлённо глаголет британец.

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