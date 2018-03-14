Гассиев вылетел в США на подготовку к бою с Усиком

Одновременно с чемпионом IBF и WBA в первом тяжелом весе вылетел и его соотечественник Денис Шафиков, сообщил менеджер обоих российских боксеров Алексей Васильев.

— Мурат и Денис в среду вылетели в США на подготовку к боям. Что касается ближайшего боя Шафикова, то он планируется на май. Но о деталях пока рано говорить, — цитирует Васильева агентство «Р-Спорт».

Мурат Гассиев в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) встретится с обладателем поясов WBC и WBO Усиком. Бой должен пройти 11 мая в Саудовской Аравии.