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Гассиев вылетел в США на подготовку к бою с Усиком
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Гассиев вылетел в США на подготовку к бою с Усиком 

Советский спорт 14 марта 2018
Одновременно с чемпионом IBF и WBA в первом тяжелом весе вылетел и его соотечественник Денис Шафиков, сообщил менеджер обоих российских боксеров Алексей Васильев.
— Мурат и Денис в среду вылетели в США на подготовку к боям. Что касается ближайшего боя Шафикова, то он планируется на май. Но о деталях пока рано говорить, — цитирует Васильева агентство «Р-Спорт».
Мурат Гассиев в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) встретится с обладателем поясов WBC и WBO Усиком. Бой должен пройти 11 мая в Саудовской Аравии.
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