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Кроуфорд и Хорн не встретятся 14 апреля — у американца небольшое повреждение
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Кроуфорд и Хорн не встретятся 14 апреля — у американца небольшое повреждение 

Vringe.com 14 марта 2018
Фото: Vringe.com
По данным ESPN, запланированный на 14 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) вечер бокса от промоутера Боба Арума (Top Rank Promotions), в рамках которого чемпион WBO в весе до 66,7 кг Джефф Хорн (18-0-1, 12 КО) из Австралии должен был провести защиту титула против обязательного претендента Теренса Кроуфорда (32-0, 23 КО) из США, получит новую дату в связи с небольшим повреждением американского боксёра.
Источник ссылается непосредственно на Арума. По словам промоутера-ветерана, у Кроуфорда небольшая травма правой руки. Шоу будет перенесено на 19 мая или на начало июня.
Место проведения — без изменений.
Читайте также: Джефф Хорн: У Кроуфорда ещё не было таких как я  Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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