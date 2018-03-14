Кроуфорд и Хорн не встретятся 14 апреля — у американца небольшое повреждение

По данным ESPN, запланированный на 14 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) вечер бокса от промоутера Боба Арума (Top Rank Promotions), в рамках которого чемпион WBO в весе до 66,7 кг Джефф Хорн (18-0-1, 12 КО) из Австралии должен был провести защиту титула против обязательного претендента Теренса Кроуфорда (32-0, 23 КО) из США, получит новую дату в связи с небольшим повреждением американского боксёра.

Источник ссылается непосредственно на Арума. По словам промоутера-ветерана, у Кроуфорда небольшая травма правой руки. Шоу будет перенесено на 19 мая или на начало июня.

Место проведения — без изменений.

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