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Брёмер хочет в финал, угрожает судебным иском организаторам Суперсерии
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Брёмер хочет в финал, угрожает судебным иском организаторам Суперсерии 

Vringe.com 15 марта 2018
Фото: Vringe.com
Бывший чемпион мира, ветеран из ФРГ Юрген Брёмер (49-3, 35 КО) пытается воспользоваться травмой чемпиона WBA Super, финалиста турнира бойцов второго среднего веса (до 76,2 кг) Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) британца Джорджа Гроувза (28-3, 20 КО) и заменить его в финале турнира.
Брёмер даже решил прибегнуть к услугам адвоката: «Предполагаю, что в сложившейся ситуации именно я должен выступить в финале турнира. Мой адвокат уже начал работу по делу. Со своей стороны обещаю, что хорошо подготовлюсь к финалу и дам бой Смиту».
Напомним, Брёмеру пришлось отказаться от поединка 1/2 финала Суперсерии по причине болезни — вместо него против британца Каллума Смита (24-0, 17 КО) выступил (кик) боксёр из Нидерландов Никки Хольцкен (13-1, 10 КО). Бой завершился победой Смита единогласным судейским решением.
Во втором полуфинале Гроувз победил соотечественника Криса Юбэнка-мл. (26-2, 20 КО) ценой травмы. Гроувз перенёс хирургическое вмешательство и может не успеть восстановиться и набрать форму к финалу турнира.
Ранее организаторы Суперсерии заявили, что рассматривают вопрос о замене Гроувза. На этой неделе британский таблоид The Mirror заявил, что финал турнира будет перенесён, но позже на сайте Суперсерии появился пресс-релиз, опровергающий информацию таблоида.
Читайте также: Хосе Ускатеги не против заменить Джорджа Гроувза в финале Суперсерии
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