Президент Golden Boy Promotions — о тренере Головкина: Лает, но не кусается

Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions (GBP) Эрик Гомес прокомментировал непрекращающиеся нападки Абеля Санчеса, тренера чемпиона WBC, WBA Super, IBF, IBO в среднем весе (до 72,6 кг) Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО), на претендента, боксёра GBP Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО).

«И что нового? Абель всегда громко лает. Но ведь знаете, как говорят: «Собака, которая громко лает, не кусается». Как по мне, очевидно, что он весь на нервах. Санчес понимает, что Альварес может побить Головкина. Абель решил подстелить соломку, готовит поле для отступления, всяческие «отмазки»», — считает Гомес.

Функционер прокомментировал слухи о том, что бой может не состояться по причине положительной допинг-пробыАльвареса: «Уверен на 100%, что бой состоится. Мы сотрудничаем с Атлетической комиссией штата Невада (NSAC). Сейчас не могу комментировать, ведь идёт расследование. Но позже выступим с официальным заявлением. Поставим точку в этом деле. Головкину лучше хорошенько подготовиться к бою. Если он думает, что поединок не состоится, то он ошибается».

«Канело спокоен, — утверждает Гомес. — К сожалению, люди не понимают, что боксёр не следит за диетой и питанием всё время. Он начинает следить только тогда, как начинается тренировочный лагерь. А между поединками спортсмены принимают обычную пищу — мясо, сладости, некоторые даже выпивают. Так всё и произошло. Он не был в лагере и не беспокоился о диете. Но он спокоен. Он готовится к бою. Он осознал ошибку. Но это было обычное стечение обстоятельств, никакого злого умысла».

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Напомним, первый бой между Головкиным и Альваресом состоялся в сентябре 2017-го года и победителя не выявил. Второй бой запланирован на 5 мая на том же месте — арена T-Mobile, Лас-Вегас, штат Невада, США.

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