Донни Ньетес настроился покорять четвёртую категорию: Никаких промежуточных боёв!

24 февраля филиппинец Донни Ньетес (41-1-4, 23 КО) успешно отстоял принадлежащий ему титул чемпиона мира IBF в наилегчайшем весе (до 50,8 кг), остановив аргентинца Хуана Карлоса Ревеко. Для Ньетеса это была первая защита пояса, который он завоевал в апреле 2017 года. Однако, Донни не собирается задерживаться в этой категории и уже следующий бой собирается провести за титул WBO в 52,2 кг.

«Эстрада и Рунгвисаи — я мечтаю о поединках с этими ребятами. В список можно добавить и Романа Гонсалеса. Буду рад сразиться с любым из них в следующем поединке, — говорит Донни. — Мне не нужны проходные бои после перехода в новый вес, я буду сразу драться за титул WBO в 52,2 кг против любого, кого против меня поставит мой менеджер. Я долго этого ждал и боюсь, что промежуточный поединок пойдёт мне во вред и негативно скажется на моих шансах против соперников, с которыми я хочу драться».

«Давайте мне кого угодно. Я готов. Пришло моё время. Моя следующая остановка — 52,2 кг, и я с нетерпением жду начала нового тренировочного лагеря к новому испытанию в моей карьере», — заявил филиппинец.

Стоит отметить, что в случае завоевания титула WBO в 52,2 кг, который сейчас вакантен, Ньетес станет чемпионом уже в четвёртом дивизионе. Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.